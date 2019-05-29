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Nissan, Renault и Mitsubishi обсуждают предложение Fiat Chrysler о возможном слиянии

Эта тема поднималась на прошедшем в среду в Токио собрании руководства трехстороннего альянса

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Руководство автомобильного альянса Nissan - Renault - Mitsubishi ведет обсуждение недавнего предложения компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетной основе. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующая тема поднималась и была одной из ключевых на прошедшем в среду в Токио собрании руководства трехстороннего альянса.

27 мая Fiat Chrysler обнародовала заявление, в котором предложил компании Renault создать совместный концерн на паритетной основе - 50% на 50%. Официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай позднее также указала, что правительство поддерживает планы компании.

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