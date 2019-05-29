Силуанов: правительство определилось с демпфером в нефтяной отрасли на 2020-2021 годы

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Правительство определило основные подходы решения вопроса по параметрам демпфера нефтяным компаниям на 2020-2021 годы, заявил журналистам первый вице-премьер Антон Силуанов.

"В принципе основные подходы определены, в целом по решению мы определились. Мы договорились об абсолютно понятном и сбалансированном решении. О том, что если цены на нефть становятся более высокими, то РФ больше компенсирует нефтяникам", - сказал он.

По его словам, если цены на нефть будут ниже, "то нефтяники компенсируют бюджету".

"Мы же не знаем, как цены будут развиваться [мировые цены на нефть], будет соглашение с ОПЕК - не будет соглашения с ОПЕК. Но механизм такой регулирования внутренних цен на нефтепродукты нужен, чтобы интерес нефтяников поставлять на внутренний рынок сохранился", - отметил первый вице-премьер, добавив, что если мировые цены упадут, а на внутреннем рынке окажутся выше, чем нетбэк, "то - наоборот нефтяники будут доплачивать".

Как сообщал 27 мая журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, к настоящему времени Минфин и Минэнерго согласовали параметры демпфера только на 2019 год.

Как сдерживают цены на топливо

В конце 2018 года правительство и нефтяные компании заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, которое будет действовать до июля этого года.

В рамках соглашения действует демпфирующий механизм. Он предусматривает, что правительство возмещает компаниям до 60% разницы недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок, если экспортные цены были выше условных внутренних цен. Однако если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, компании должны сами доплачивать в бюджет.

После того, как в первом квартале этого года демпфер сработал в обратном направлении (то есть нефтяники были вынуждены платить государству), компании настояли на снижении цен в формуле демпфера - с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну бензина и с 50 тыс. до 46 тыс. рублей за тонну дизельного топлива.

Потери бюджета РФ от такой корректировки, по оценке Минфина, могут достигать 200 млрд рублей.