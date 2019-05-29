Ляшко допустил четырехкратное обесценение гривны из-за возможного дефолта Украины

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Украинская гривна обесценится в четыре раза по отношению к доллару, если в стране будет объявлен дефолт. Такое мнение в среду озвучил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

"Мы требуем реальных реформ, а не дефолта, который предлагает нам нынешняя власть. В результате дефолта пострадает каждый украинец... это 100 гривен за доллар, сокращение рабочих мест, в том числе в угольной отрасли, а значит рост тарифов", - сказал он, выступая в Верховной раде. По данным Нацбанка Украины, на 28 мая курс составляет 26,4 гривны за доллар.

Ляшко подчеркнул, что его партия требует от президента Украины Владимира Зеленского "радикальной смены экономической политики, в частности, в энергетической отрасли". "Ставка на национального производителя, пересмотр бюджета, инвестиции в добычу украинского угля", - пояснил лидер партии.

Украинский олигарх Игорь Коломойский 26 мая выступил с идеей объявить дефолт по финансовым обязательствам страны. Позже в окружении Зеленского эту инициативу отвергли.

Значительное падение курса гривны к доллару фиксировалось на Украине сразу после государственного переворота в 2014 году. Тогда национальная валюта подешевела к американской в три раза - с восьми до 24 гривен за доллар. В пиковый период курс гривны опускался до 30 гривен за доллар.