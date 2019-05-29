ЦБ не обсуждал возможные индивидуальные условия для банков при подключении к СБП

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Банк России никогда не обсуждал возможность индивидуальных условий для банков при подключении к Системе быстрых платежей (СБП), в том числе в части комиссий. Об этом журналистам сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Накануне газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Сбербанк хочет получать за услуги по переводу средств через систему быстрых платежей, которую развивает Банк России, комиссию в размере 1% от суммы платежа.

"Принципы Системы быстрых платежей: для всех участников системы обеспечиваются равные условия участия, в том числе в части тарифов. Поэтому мы никогда не обсуждали и не озвучивали, что могут быть различия", - сказала Бакина.