Комитет Думы одобрил ко II чтению электронные банковские переводы через инфраструктуру РФ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который обязывает банки и небанковские кредитные организации (НКО) при проведении переводов электронных денег внутри России использовать исключительно российскую платежную инфраструктуру. Документ инициирован членом комитета Госдумы по бюджету и налогам Владиславом Резником ("Единая Россия"). Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 18 июня.

Автор законопроекта напоминает, что среди нововведений последнего времени можно отметить требования о российской резидентности платежной инфраструктуры, невозможность одностороннего отказа платежной инфраструктуры в выполнении своих функций, запрет на трансграничную передачу данных о платежных транзакциях граждан России, осуществляемых внутри России.

"Указанные требования не распространяются на сегмент расчетов электронными денежными средствами, поскольку соответствующие переводы осуществляются вне рамок платежных систем", - подчеркивается в сопроводительных материалах.

В связи с этим законопроектом предлагается установить для операторов электронных денег и платежной инфраструктуры требования, аналогичные действующим требованиям для платежных систем. Документ обязывает операторов электронных денежных средств - речь идет как о банковских, так и небанковских кредитных организациях - привлекать российскую платежную инфраструктуру для внутрироссийских переводов электронных денег.

Операторы электронных денег смогут заключать договоры только с организациями, оказывающими операционные услуги или услуги платежного клиринга и которые находятся и осуществляют все функции на территории РФ. Этим организациям запрещается в случае заключения такого договора в одностороннем порядке приостанавливать или прекращать оказание услуг оператору и его клиентам.

Оператору и привлекаемым им организациям будет запрещено передавать информацию по любому переводу электронных денежных средств на территории РФ за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

"Принятие законопроекта обеспечит большую операционную и технологическую независимость операторов по переводу электронных денежных средств, в том числе от внешнего воздействия, что позволит бесперебойно осуществлять переводы электронных денежных средств на территории Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.

Поправки ко второму чтению

Как пояснила директор департамента финансовой политики Минфина Яна Пурескина, предложенными правительством поправками предлагается исключить необоснованные ограничения на возможность привлечения операторами электронных денежных средств российских сервисных организаций для осуществления трансграничных переводов, предусмотреть возможность передачи информации по трансграничным переводам на территории иностранного государства в случаях, когда это необходимо для урегулирования спорных ситуаций. Кроме того, по согласованию с ЦБ термин "трансграничный перевод электронных денежных средств" заменяется на "трансграничный перевод денежных средств".

"Запрещается передавать информацию зарубежному лицу по внутрироссийским переводам, соответствующая информация может передаваться только в том случае, если эта операция трансграничная и возникают споры, и для урегулирования споров необходимо предоставлять какую-либо информацию", - указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Статистика ЦБ РФ

По данным Банка России, объем переводов электронных денег, совершенных с использованием электронных средств платежа, в 2017 году превысил 1,35 трлн рублей, увеличившись на 35% по сравнению с предыдущим годом.

Количество операций с электронными средствами платежа, предназначенными для перевода электронных денег, в 2017 году составило более 2 млрд рублей, увеличившись за год более чем на 40%.