ЦБ ожидает роста в России количества наличных денег в обращении

МОСКВА. 29 мая. /ТАСС/. Банк России ожидает увеличения количества наличных денег в обращении. Об этом сообщил директор департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Александр Лахтиков на отраслевом совещании по вопросам развития наличного денежного обращения.

"С учетом амбициозных задач, которые поставил президент РФ, наверно, этот рост будет и дальше продолжаться. Хотя монетизация экономики сейчас 20%, говорят, что это очень много. Даже при небольшом увеличении монетизации, мы предвидим, что будет рост наличных денег", - сказал он.

Лахтиков отметил, что этот тренд объясняется такими факторами как рост экономики (увеличение ВВП на 2,3%), увеличение денежных доходов населения, развитие потребительского рынка, формирование населением накоплений в наличных деньгах, отсутствие тарифов ЦБ на кассовое обслуживание клиентов.

Из материалов к выступлению следует, что объем наличных денег в обращении в РФ на 1 января 2019 года составил 10,3 трлн рублей (6,3 млрд купюр). На 1 января 2018 года этот показатель составлял 9,5 трлн рублей (6,2 млрд купюр).

Вместе с тем доля наличных розничных платежей снижается. В 2017 году показатель составлял около 62% против 44,4% в 2018 году.