Комитет Госдумы одобрил ко II чтению законопроект о регулировании платежных агрегаторов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, регулирующий деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов. Проект документа инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 18 июня.

Законопроектом устанавливаются обязанности платежного агрегатора по идентификации торгово-сервисных предприятий, участию в урегулировании спорных операций, обеспечению бесперебойности работы программно-технических средств, а также по соблюдению требований к защите информации при осуществлении перевода денежных средств. Для случаев участия платежного агрегатора в расчетах с торгово-сервисными предприятиями дополнительно предусмотрена обязанность платежного агрегатора по использованию отдельного специального банковского счета, а также установлен его режим. Документ определяет требования к порядку взаимодействия банка и организации - поставщика платежного приложения.

В соответствии с законопроектом, предусматривается раскрытие Банку России информации о поставщиках платежных приложений, что будет способствовать повышению эффективности оценки реализуемых банками систем и процедур управления рисками, отмечается в пояснительной записке.

Для расширения доступности платежных сервисов на электронных торговых площадках для субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривается возможность операций по переводу электронных денежных средств с использованием корпоративных электронных кошельков между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Кредитные организации - операторы электронных денежных средств будут предоставлять информацию о таких операциях Банку России.

Для повышения скорости, удобства, точности формирования и обработки распоряжений клиентов в законопроект включены положения, предусматривающие возможность кодирования реквизитов перевода. Порядок приема к исполнению распоряжений клиентов с кодированием реквизитов перевода будет устанавливаться Банком России, а в части реквизитов перевода, необходимых для уплаты бюджетных платежей, платежей за государственные (муниципальные) услуги - Минфином России по согласованию с ЦБ.

Законопроект вводит обязательное подключение всех российских кредитных организаций к системе быстрых платежей, отмечал ранее Аксаков.

Поправки ко второму чтению

Как пояснила на заседании комитета директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина, ко второму чтению документа были уточнены определения платежного приложения и поставщиков платежных приложений, предусмотрено введение Банком России перечней поставщиков платежных приложений и платежных агрегаторов, а также публикация их на официальном сайте ЦБ. "Редакционно были уточнены условия привлечения банком платежного агрегатора, предусмотрены дополнительные требования в случае проведения платежным агрегатором идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - указала она.

Также, по словам Бакиной, законопроект был дополнен корреспондирующими поправками в законы о Банке России, о банкротстве, в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Кроме того, уточнены сроки вступления в силу отдельных новелл, поскольку стало понятно, что "рынку требуется длительное время для введения соответствующих норм", отметила она.