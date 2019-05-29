Московский завод "Трансмаш" планирует вложить в производство более 630 млн рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Московское машиностроительное предприятие "МТЗ Трансмаш" планирует в ближайшие пять лет вложить в модернизацию производства 638 млн рублей, которые удалось сэкономить за счет налоговых преференций благодаря статусу промышленного комплекса Москвы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

"АО "МТЗ Трансмаш" подтвердило статус промышленного комплекса и планирует инвестировать в техническое перевооружение предприятия 638 млн рублей в ближайшие пять лет", - сказали в ведомстве.

В 2018 году благодаря налоговым льготам завод вложил в модернизацию производства более 110 млн рублей. Во вторник предприятие подтвердило статус промышленного комплекса, впервые присвоенный ему столичными властями в 2016 году. Статус присваивается на 10 лет, но требуется его ежегодное подтверждение.

Как уточнили в департаменте, статус промышленного комплекса позволяет снизить налог на прибыль в бюджет Москвы с 17% до 12,5%. Также вдвое снижена ставка налога на имущество - текущая ставка 2,2% от балансовой стоимости имущества или 1,5% от кадастровой стоимости. Земельный налог снижен на 80% и составляет 20% от суммы начисленного налога. Ставка арендной платы за землю составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо обычных 1,5%.

"МТЗ Трансмаш" - одно из старейших машиностроительных предприятий страны. История предприятия началась в 1921 году. Завод занимается разработкой и производством тормозного оборудования для всех типов грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов, моторвагонного подвижного состава, скоростных и высокоскоростных поездов и подвижного состава метрополитена.