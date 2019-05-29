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ПМЭФ-2019

Лавров: Россия ожидает участия представительной делегации Словении в ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня

ЛЮБЛЯНА, 29 мая. /ТАСС/. Россия ожидает, что в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) примет участие представительная делегация Словении во главе с министром экономического развития и технологий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со словенским коллегой Миро Цераром.

"Ждем представительную словенскую делегацию на очередном ПМЭФ в начале июня во главе с министром экономического развития и технологий Здравко Почивалшеком", - отметил глава МИД РФ.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСловенияРоссияПМЭФ-2019
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