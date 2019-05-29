ЦБ обсуждает с МВД введение ответственности за выпуск сувенирных денег

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Центробанк прорабатывает с Министерством внутренних дел (МВД) России вопрос введения ответственности за производство сувенирной продукции, идентичной по внешнему виду настоящим денежным купюрам. Об этом сообщил ТАСС директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Лахтиков.

"Банк России прорабатывает этот вопрос, в том числе с МВД", - сказал он, добавив, что инициатива находится на стадии первичной проработки с правоохранительными органами и в Госдуму пока не направлена.

Лахтиков отметил, что обсуждается введение административной ответственности за выпуск таких купюр. "Идет разговор, что это административная ответственность, но какая она будет - это не компетенция ЦБ", - пояснил он.

"Дело в том, что эти банкнотоподобные изделия при нанесении на них каких-либо дополнительных вещей - это делают не производители, а преступники, - могут попасть в банкомат. Поэтому мы предлагаем не запрещать эти изделия, а попросить производителей сувениров делать их немного другого размера, чтобы [их размер] не был схож с устройством банкнотоприемника", - сказал он.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявляла, что Банк России предлагает ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот, которые полностью идентичны по внешнему виду с настоящими деньгами.