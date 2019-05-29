Эксперты составили рейтинг самых востребованных в России профессий

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Продавец-кассир, повар, педагог профобразования, юрист и социальный работник возглавили рейтинг самых востребованных профессий в РФ, такие данные приведены в материалах исследования ВНИИ труда.

Дипломы больше не нужны? А что тогда?

Дипломы больше не нужны? А что тогда? Как меняются требования на рынке труда

Онлайн-опрос был проведен с 11 февраля по 31 марта 2019 года среди 27 тыс. организаций в целях актуализации в "Справочнике профессий" перечня профессий рабочих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда.

Почти 9% опрошенных заявили о нехватке поваров, 5,6% - о нехватке продавцов-кассиров, 3,2% работодателей нуждаются в педагогах по профессиональному или дополнительному образованию, юристы нужны 2,8% работодателей, почти столько же работодателей нуждаются в социальных работниках.

Среди основных причин нехватки работников на рынке труда - "текучесть кадров" (43%) и расширение производства (21%).