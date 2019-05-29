{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты составили рейтинг самых востребованных в России профессий

В этот список вошли продавец-кассир, повар, юрист и соцработник

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Продавец-кассир, повар, педагог профобразования, юрист и социальный работник возглавили рейтинг самых востребованных профессий в РФ, такие данные приведены в материалах исследования ВНИИ труда.

На эту тему
Дипломы больше не нужны? А что тогда? Как меняются требования на рынке труда

Онлайн-опрос был проведен с 11 февраля по 31 марта 2019 года среди 27 тыс. организаций в целях актуализации в "Справочнике профессий" перечня профессий рабочих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда.

Почти 9% опрошенных заявили о нехватке поваров, 5,6% - о нехватке продавцов-кассиров, 3,2% работодателей нуждаются в педагогах по профессиональному или дополнительному образованию, юристы нужны 2,8% работодателей, почти столько же работодателей нуждаются в социальных работниках.

Среди основных причин нехватки работников на рынке труда - "текучесть кадров" (43%) и расширение производства (21%).

Теги
Россия
Россияне смогут получать страховые возмещения через Систему быстрых платежей
Директор СБП в Национальной системе платежных карт Дмитрий Колесников рассказал, что запуск сервиса переводов от физических лиц в пользу юридических запланирован на осень
Читать полностью