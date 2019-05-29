Медведев открыл в Сколково исследовательский центр "Сибура"

СКОЛКОВО, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду принял участие в церемонии открытия первого в России исследовательского центра компании "Сибур" по разработке и тестированию продуктов из полимеров. По данным компании, объем инвестиций в создание центра "Сибур "ПолиЛаб" составил 2,2 млрд рублей.

Одновременно с открытием центра "Сибур" подписал меморандумы о сотрудничестве с мировыми лидерами в R&D химической отрасли: Norner AS, 3М, Reifenhauser и BASF. В частности, компании договорились сотрудничать в разработке марок продукции с улучшенными свойствами, организации совместных образовательных мероприятий для клиентов "Сибура" и заниматься внедрением технологий вторичной переработки полимеров.

Полимеры применяются в строительстве, ЖКХ, автомобилестроении, медицине, пищевой отрасли и других областях. Задачей центра "ПолиЛаб" будет расширение возможности эффективного использования полимеров как при производстве уже существующих на рынке продуктов, так и при создании инновационных продуктовых решений, отмечается в материалах, подготовленных к открытию центра. Также он займется развитием потенциала полимеров в экономике замкнутого цикла.

В частности, на пилотных линиях центра образцы разработанных марок полипропилена и полиэтилена будут перерабатываться в трубы, медицинские изделия, пленки, пищевую упаковку и другие продукты, что позволит глубже изучить свойства полимерного материала и его влияния на качество финального продукта для дальнейшего усовершенствования материалов и повышения эффективности производства.

В настоящее время в штат центра входят около 40 сотрудников, он оснащен более 100 единицами оборудования, необходимого для проведения опытно-исследовательских испытаний. На площади более 5 тыс. кв. м размещены линии для изготовления пленок, производства труб, литья под давлением, компаундирования и моделирования других процессов переработки полимеров в конечные изделия, отмечается в материалах.