Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторов на финрынке

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета по финрынку нижней палаты парламента Анатолием Аксаковым.

Концепция предусматривает следующие категории инвесторов-физлиц: неквалифицированные инвесторы, которые подразделяются на особо защищаемых неквалифицированных инвесторов и простых неквалифицированных инвесторов; квалифицированные инвесторы, которые подразделяются на простых квалифицированных инвесторов и профессиональных квалифицированных инвесторов.

В зависимости от категории частный инвестор может быть допущен к совершению сделок разного уровня сложности и рисков - от сделок с ценными бумагами, допущенных к торгам первого и второго уровней (за исключением коммерческих облигаций) до операций с любыми финансовыми инструментами.

Любое физлицо является особо защищаемым неквалифицированным инвестором. Средства таких инвесторов могут вкладываться только в наиболее простые и наименее рискованные финансовые инструменты в результате сделок с ценными бумагами (только первого и второго уровня), за исключением коммерческих облигаций, сделок с не ограниченными в обороте инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, с иностранной валютой или драгметаллами.

Для неквалифицированных инвесторов также предусмотрена возможность совершения сделок по приобретению любых ценных бумаг при условии прохождения тестирования либо по итогам сдачи экзамена на сайте биржи либо саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в интернете.

Простому квалифицированному инвестору по умолчанию доступны все финансовые инструменты, которые доступны неквалифицированному инвестору, без прохождения тестирования либо сдачи экзамена, а также при надлежащем информировании о характеристиках финансового инструмента и рисках, связанных с осуществлением операций с ними.

Обязанность по проведению категоризации инвесторов возлагается на брокера, форекс-дилера, управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, доверительного управляющего, кредитные организации, субъектов страхового дела (при заключении договора инвестиционного страхования жизни).

Законопроект направлен на повышение уровня доверия граждан к финансовому рынку с целью дальнейшего притока частных инвестиций в экономику, считают авторы документа.