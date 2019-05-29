Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,36-1,04%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 1,04% - до 2636,93 пункта, индекс РТС увеличился на 0,36%, до 1275,67 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск увеличился на 0,71%, до 65,173 рубля, курс евро вырос на 0,44%, до 72,563 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,11% - до $68,61 за баррель.

Несмотря на рост российских акций во вторник на фоне снижения курса национальной валюты, что поддерживает экспортеров, дальнейший взгляд "БКС Премьер" на рынок нейтрально негативный. Об этом рассказал инвестиционный стратег финансовой компании Александр Бахтин.

Он пояснил, что западные площадки и стоимость нефти показывают отрицательную динамику. По его мнению, это не может не сказаться на отечественном рынке. Бахтин прогнозирует открытие индекса Мосбиржи в четверг со снижения, с поддержкой в 2600 пунктов.

Аналитики ИК "Фридом Финанс" также расценивают внешний фон как умеренно негативный и считают восхождение индекса Мосбиржи в четверг к 2650 пунктам маловероятным. В инвестиционной компании добавили, что в ближайшие дни курс доллара будет варьироваться в пределах среднесрочного диапазона 63-66 рублей, тогда как нефть Brent, по всей видимости, ожидает дорога вниз к следующему уровню поддержки в районе $65 за баррель.

Заместитель руководителя инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Николай Ребенок в свою очередь пояснил, что налоговый период перестал оказывать поддержку курсу рубля, в то время как давление на российскую нацвалюту будет усиливаться из-за покупки Минфином высокого объема валюты в период по 6 июня и продолжающегося risk-off в мире. Он добавил, что в отсутствие неожиданных новостей до конца недели доллар будет находиться вблизи отметки 65,2 рубля.