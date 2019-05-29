Эксперты: законопроект Минвостокразвития о преференциях в Арктике нуждается в доработке

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Законопроект министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики о системе преференций, обеспечивающих экономическую эффективность проектов в условиях Арктической зоны РФ, нуждается в доработке, считают эксперты, выступившие в ходе круглого стола в ТАСС.

Министерство в конце апреля опубликовало законопроект о преференциях для реализации проектов в Арктике. Согласно законопроекту, все инвесторы на территории Арктической зоны могут рассчитывать на применение "дедушкиной оговорки" - положения о неухудшении налоговых условий на весь период реализации проекта. Предполагается, что для резидентов будет действовать режим свободной таможенной зоны, сокращенные сроки оформления грузов, также предусмотрено снижение налогов, например, налог на прибыль 7% на весь срок реализации проекта.

Для эффективного освоения Арктики, по мнению старшего аналитика WMT Consult Валерия Андрианова, России необходимо обеспечить эффективное стимулирование этого процесса, в том числе через налоги. "В законопроекте Минвостокразвития очень наглядно просматривается неправильный государственный подход. Там предлагается сохранить территориальные коэффициенты по НДПИ для нефти, в то время как для газа, который добывается с целью сжижения, эти налоги равны нулю. Как считали мои коллеги, этот коэффициент будет стоить в 1,8 тыс. рублей на тонну нефти. Если мы действительно хотим обеспечить развитие Арктики, то необходимо разработать комплекс льгот, который касается как НДПИ, так и других налогов", - сказал он.

С ним согласен и экономист Никита Кричевский. По его мнению, предложенный законопроект не ориентирован на поддержку новых проектов в Арктике, так как предлагается сначала создать необходимую инфраструктуру, запустить проект и только потом Минвостокразвития "подумает, стоит ли приравнять к "Новатэку" и дать аналогичные льготы".

Согласно законопроекту, налоговые льготы предусмотрены для четырех групп инвесторов - в области добычи углеводородного сырья на новых морских месторождениях на арктическом шельфе, для проектов в области добычи углеводородного сырья на континентальной части, для проектов в области СПГ и для иных проектов в области добычи полезных ископаемых. Для всех категорий определена пониженная ставка страховых взносов - 7,6% вместо 30%. А вот повышающий коэффициент к расходам на геологоразведочные работы, наоборот, увеличен до 3,5. Также отдельные налоговые вычеты предусмотрены для создания инфраструктуры.

Налоговые стимулы необходимо расширить

"В Арктике мы имеем чистое поле, - отметил Кричевский, - здесь нет ни инфраструктуры, ни аэродромов - ничего. И вот в этой ситуации, когда мы разговариваем с инвестором и говорим: а вы не хотите выступить со-инвестором проекта в Арктике, - он отвечает: а какие будут преференции со стороны государства? А государство говорит: а вот вы сначала инфраструктуру создайте, а потом мы будем говорить о преференциях. Разумеется, этот подход отталкивает потенциальных инвесторов".

"Законопроект Минвостокразвития не учитывает предлагаемые нефтяниками меры по НДПИ, не содержит нулевой ставки по налогам и инфраструктурным льготам, но содержит целый ряд ненужных ограничений и обременений, которые имели бы место скорее к действующим проектам, нежели к тем, которые мы только планируем запускать. В нынешнем варианте законопроект категорически не может быть принят", - подчеркнул экономист.

По словам эксперта, текущая редакция законопроекта Минвостокразвития не позволит достигнуть грузоперевозок по Северному морскому пути в 80 млн т к 2024 году, чтобы выполнить указания президента по развитию Арктики, потому что "нет соответствующей законодательной базы".

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов отметил, что "примерно 70% всех налогов с нефтянки составляют платежи по НДПИ, поэтому вопрос именно о нулевой ставке - это принципиальный вопрос для дальнейшего развития арктических проектов".

"Ну и плюс - возможно, государство могло бы предоставить какую-то помощь в финансировании объектов инфраструктуры, потому что без создания инфраструктуры эти проекты быстро не реализуются. Я думаю, на фондовом рынке будут покупать акции компаний, которые будут реализовывать такие долгосрочные проекты, но и стратегические инвесторы, в том числе китайские, индийские, возможно какие-то еще страны придут, которые будут заинтересованы в партнерстве с российскими компаниями в освоении Арктики", - сказал Суверов.

По его словам, это вопрос "политики государства и стимулов и, действительно, стабильных правил игры, которые были бы зафиксированы не только в постановлениях правительства, но и на уровне федеральных законов, чтобы это был более крепкий, более фундаментальный налоговый статус".

Кластерный подход

Другой, не менее важной задачей государства Валерий Андрианов считает обеспечение кластерного подхода к освоению Арктики, а также разделение обязанностей государства и предприятий, работающих в регионе. "Любой арктический проект не может существовать изолированно. То есть нет никакого смысла строить отдельно по нему инфраструктуру с нуля. Имеет смысл использовать ту инфраструктуру, которая уже имеется на севере России, в Арктике - нефтепроводы, человеческие ресурсы, аэродромы, поселки и прочее. Этот потенциал уже накоплен", - добавил эксперт.

По словам Андрианова, месторождения, которые уже ведут добычу нефти и газа, могли бы служить базой для освоения новых проектов, в том числе, на шельфе, но для того, чтобы такой кластер был обеспечен, необходимо предоставить стимулы и тем проектам в Арктике, которые уже эффективно действуют. "Именно за счет концентрации этих ресурсов, за счет этих средств, которые получит компания, за счет налогового стимулирования, они могли бы развивать новые проекты, выходить на шельф, закупать дорогостоящие технологии, бурить, обеспечивать транспортную инфраструктуру", - сказал Андрианов.

Этой идеи придерживается и Кричевский. "Есть у вас какое-то месторождение с уже созданной инфраструктурой, и есть желание это месторождение развить и рядом с ним освоить новые месторождения с использованием той же самой инфраструктуры. Что проще? Осуществите налоговую инвестицию, чтобы налоги с этого месторождения были инвестированы в эти новые совмещенные с ним, срощенные с ним мощности. Но такая опция не включена в проект, хотя эта вещь технологически самая очевидная и элементарная", - сказал он.

По мнению директора "ИнфоТЭК-Терминал" Рустама Танкаева, предложенный Минвостокразвития законопроект является "очень сырым" и не учитывает специфики Арктического региона. "Проекты в Арктике будут очень медленно окупаться, сроки окупаемости - не менее 25 лет, поэтому нужно обеспечить стабильный налоговый режим и вводить значительные налоговые льготы, учитывая, что никакой инфраструктуры там нет", - считает он.

Потенциал Арктики и государственный курс на ее освоение

Для исполнения поручений президента по развитию Арктики необходимо создание комплексной государственной программы, считают эксперты. "Исследования в Арктике ведутся, есть проект "Новатэка" ("Ямал СПГ"), большой объем работ выполняет компания "Роснефть"... Тем не менее существует необходимость принятия стратегического документа, который бы соединил в одно целое проекты в Арктике и наметил государственный курс", - сказал старший аналитик WMT Consult Андрианов.

По его словам, основой для выполнения поручения президента РФ об увеличении загрузки Севморпути на 80 млн т к 2024 году должна стать перевозка углеводородов. "Ресурсный потенциал Арктики огромен, есть очень разные оценки, но в любом случае Арктика является, по сути, крупнейшим регионом в мире по потенциалу добычи углеводородов. Россия может стать лидером в этой сфере", - добавил он.

Рустам Танкаев в свою очередь отметил, что российский сектор шельфа Арктики в границах, установленных международными соглашениями, по площади составляет 4,1 млн кв. км. "Это примерно равно площади всего Евросоюза. Из этих 4,1 млн кв. км - 2 млн кв. км являются потенциально нефтегазоносными, на эти участки выданы лицензии", - сказал он.

По его словам, ресурсы региона оцениваются Минприроды 511 млн т нефтяного эквивалента. "Если сравнивать с мировыми потенциальными ресурсами углеводородного сырья, то в нашем арктическом регионе расположено примерно 65% от этого объема. Перспектив очень много, для того чтобы освоить этот регион, необходимы совершенно особые условия, инвестиционный климат, который привлечет туда инвесторов. Его создать очень непросто, ведь инвесторы должны получать не только налоговые льготы, но и прямую поддержку государства в сфере создания специальных средств транспорта, оборудования для Арктики", - сказал Танкаев.

Кричевский подчеркнул, что законопроект Минвостокразвития нуждается в доработке, иначе масштабное освоение Арктики отложится еще на неопределенный срок. "Мы сегодня имеем огромные запасы - треть мировых запасов энергоресурсов в Арктике, мы сегодня имеем законопроект Минвостокразвития на этот счет, мы сегодня говорим о том, что если мы его срочно не переделаем, то ситуация отложится еще на неопределенное время", - заключил он.