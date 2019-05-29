Власти Петербурга считают необходимым подписание СПИК при закрытии сделки по заводу GM

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Сделка по продаже завода GM в Санкт-Петербурге будет экономически целесообразной только при условии подписания автопредприятием "Юнисон" (планируемый покупатель площадки) специального инвестиционного контракта (СПИК) с Минпромторгом РФ. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 14 января 2019 года удовлетворила ходатайство белорусско-британского автопредприятия "Юнисон" о покупке мощностей завода GM в Санкт-Петербурге. В ноябре 2018 года тогдашний вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан сообщил, что новый покупатель завода планирует возобновить производство автомобилей. Елин ранее говорил, что закрытие сделки ожидается этой весной.

"Для дальнейшего развития взаимоотношений с инвестором необходимо, чтобы была закрыта сделка по покупке завода и достигнута договоренность о заключении СПИК с Минпромторгом РФ. Без заключения СПИК экономическая модель представляется нежизнеспособной", - сказал он.

Елин уточнил, что СПИК может быть подписан только если предприятие берет на себя выполнение определенных высокотехнологичных операций, например, производство коробки передач. "На существующем заводе эти технологические операции выполнять невозможно", - отметил он.

Завод GM открылся в Петербурге в 2008 году, объем инвестиций в проект оценивался в $300 млн. В 2015 году он производил Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также вел крупноузловую сборку Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. В 2015 году планировалось расширить мощности предприятия с 98 тыс. до 230 тыс. машин, а к 2018 году достичь локализации производства в 60%.

В Петербурге также размещены производства компаний Toyota, Nissan и Hyundai. За 2018 год предприятия города выпустили 376,7 тыс. легковых автомобилей, что на 8,5% больше, чем за 2017 год. По данным городского комитета по промышленной политике и инновациям, доля производства легковых автомобилей заводами Петербурга в России в 2018 году составила 23,5%.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.