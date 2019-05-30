Трутнев заявил, что экономике Сахалина необходима диверсификация

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Развитие отраслей народного хозяйства должно быть диверсифицировано за счет сокращения зависимости региональной экономики от нефтегазовой отрасли. Такое мнение выразил в беседе с журналистами в четверг в Южно-Сахалинске вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Экономика Сахалина слабо диверсифицирована. Ее развитие сильно связано с ценами на нефть. Нужна диверсификация, развитие других видов деятельности. Мы сегодня говорили о развитии туризма, портового хозяйства, транспорта и многих других направлений", - сказал Трутнев и отметил, что работа будет продолжена совместно с властями региона и Минвостокразвития.

Он добавил, что бюджетная обеспеченность Сахалина почти в два раза выше среднероссийского показателя. "Это значит, что Сахалин должен быть образцовой территорией по условиям для жизни людей. <...> Надо сделать так, чтобы высокая бюджетная обеспеченность на одного жителя была видна на улицах, в школах, жизни людей", - отметил вице-премьер.