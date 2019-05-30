"Ъ": в "Яндекс. Такси" может появиться функция заказа вертолета

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Возможность заказа вертолета может появиться в мобильном приложении "Яндекс. Такси". Об этом сообщает в четверг газета " Коммерсантъ " со ссылкой на источник.

По информации издания, предполагается, что к вертолетной площадке пассажира будет доставлять автомобиль. Изначально, по словам источника газеты, транспорт можно будет заказать от МКАД до Подмосковья, а затем от Садового кольца.

В переговорах о возможности запуска данного сервиса, как пишет газета, также участвуют компания "Вертолеты России", поставщик технических решений для воздушного движения "Фирма НИТА" и правительство Москвы. В "Яндекс. Такси" газете подтвердили факт обсуждения данной идеи, сообщив, что в рамках Международного авиакосмического салона компания планирует подписать соглашение о сотрудничестве "в области продвижения концепции городской аэромобильности" между участниками переговоров.

Кроме того, директор по сервису и послепродажному обслуживанию ООО "ВР-Технологии" (входит в "Вертолеты России") Илья Михальченко также сообщил "Коммерсанту" о том, что между участниками переговоров идет обсуждение создания системы городского воздушного транспорта. "Результатом реализации проекта предполагается создание в Москве полноценного воздушного маршрутного такси, включенного в систему общественного транспорта", - цитирует его газета.

Ранее ТАСС со ссылкой на письмо "Яндекс. Такси" партнерам сообщал, что в скором времени компания может запустить новый сервис для грузоперевозок, который будет включать возможность заказа легкового автомобиля с грузовым отсеком с грузоподъемностью до 1 т или грузового фургона с грузоподъемностью до 3,5 т.