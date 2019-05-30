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Кожемяко: обязательность ремонта судов в российских портах привлечет иностранные компании

Губернатор Приморья отметил, что сейчас российские суда как промысловые, так и грузовые, ремонтируются на верфях Республики Корея

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Обязательность захода судов российского флота для ремонта в российские порты привлечет иностранные компании, которые обслуживали их ремонт, сообщил журналистам губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Он отметил, что сейчас российские суда как промысловые, так и грузовые, ремонтируются на верфях Республики Корея, в результате чего из России уходят миллиарды рублей.

"Считаем обязательными судозаходы в российские порты с тем, чтобы таможенные пошлины выплачивались здесь. Это создаст конкурентное преимущество для наших судоремонтных заводов, мы можем получить дополнительные рабочие места, налоги, работу этих предприятий. Безусловно, в связи с этим сюда придут корейские и китайские компании, которые обслуживали наши суда по судоремонту", - сказал Олег Кожемяко после совещания во Владивостоке по реализации нацпроектов "Повышение производительности труда", "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство".

Возродить судоремонт на приморских верфях Кожемяко обещал, будучи кандидатом в губернаторы Приморья. По его словам, "сегодня судостроительные заводы загружены работой на 30%" и весь российский "рыболовецкий и рефрижераторный, танкерный флот ремонтируется за рубежом - в Китае и в Корее, и сотни миллионов долларов уходят за пределы края".

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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