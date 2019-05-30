Искусственный интеллект станет федеральным проектом в рамках цифровой экономики

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Планы развития искусственного интеллекта в России будут выделены в отдельный федеральный проект в рамках национального проекта "Цифровая экономика", в связи с чем также предусмотрено перераспределение бюджетного финансирования. Об этом говорится в материалах к совещанию президента РФ Владимира Путина по развитию технологий и искусственного интеллекта.

"По итогам разработки и утверждения национальной стратегии в области искусственного интеллекта планируется утверждение отдельного федерального проекта "Развитие технологий в области искусственного интеллекта" в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ" с перераспределением в его пользу предусмотренных бюджетных средств", - отмечается в материалах.

Сейчас развитие искусственного интеллекта в нацпроекте предусмотрено в федеральном проекте "Цифровые технологии", всего на девять "сквозных" цифровых технологий предусмотрено бюджетное финансирование в размере около 280 млрд рублей.

В рамках нацпроекта разрабатываются дорожные карты по "сквозным" цифровым технологиям, за разработку документа по искусственному интеллекту отвечает Сбербанк. Набсовет АНО "Цифровая экономика" под председательством помощника президента РФ Андрея Белоусова в рамках ЦИПР-2019 одобрил перечень приоритетных субтехнологий этой дорожной карты.