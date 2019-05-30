Система быстрых платежей позволит снизить тарифы на переводы между физлицами в 2-3 раза

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Внедрение разработанной ЦБ РФ Системы быстрых платежей (СБП) должно снизить тарифы на переводы между физлицами более чем в два-три раза. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе годового отчета о работе регулятора в Госдуме.

"По нашим оценкам, внедрение СБП позволит снизить более чем в два-три раза тарифы на переводы между физическими лицами", - сказала она.

Как уточнила Набиуллина, более 250 банков будут подключены к системе быстрых платежей к началу 2020 года. "Сейчас к системе подключены 14 банков, еще 114 уже подали заявки на подключение. В начале следующего года, по нашим оценкам, будут подключены более 250 банков", - отметила глава регулятора.

Банк России с конца февраля запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к Системе быстрых платежей подключены 14 банков. Сбербанк, который доминирует на рынке переводов с карты на карту, пока не входит в их число. ЦБ рассчитывает на подключение системно значимых банков к СБП до 1 сентября.