ВТБ подтверждает прогноз по прибыли в 2019 году на уровне около 200 млрд рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли по итогам 2019 года на уровне около 200 млрд руб., несмотря на снижение этого показателя в I квартале по МСФО на 16,2%, до 46,5 млрд руб. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

"Мы заработали в первый квартал немногим менее 47 млрд руб., это хороший задел на год. Мы рассчитываем, что эта динамика нам позволит достаточно уверенно двигаться и далее вперед по достижению результатов, которые мы анонсировали на 2019 год в размере 200 млрд, мы наш прогноз в этой части подтверждаем", - сказал он.

Как сообщил ВТБ ранее в четверг, совокупный кредитный портфель банка на 31 марта сократился на 1,2%, до 11,29 трлн руб. против показателя, зафиксированного на 31 декабря 2018 года. В том числе займы юридическим лицам снизились на 3,7%, до 8,13 трлн руб., физическим лицам - выросли на 5,9%, до 3,17 млрд руб.

Общий объем депозитов на конец отчетного периода снизился на 2,4% и составил 10,15 трлн руб., из них депозиты юрлиц сократились на 6,9%, до 5,58 трлн руб., физлиц - увеличились на 3,6%, до 4,57 трлн руб.

Активы банка на 31 марта 2019 года выросли на 0,6% к уровню конца 2018 года и достигли 14,84 трлн руб.

По итогам 2018 года чистая прибыль ВТБ по МСФО составила 178,8 млрд руб., стратегией банка предусмотрен ее рост по итогам 2022 года в 1,7 раза, до 310 млрд руб.