"Лукойл" выполнил buyback на 90%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Лукойл" выполняет программу по обратному выкупу акций с рынка ускоренными темпами, может рассмотреть параметры нового выкупа после августа. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщил первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын.

"Программа buyback выполнена более чем на 90%. По сравнению с первоначальными планами мы идем ускоренными темпами", - сказал он.

Матыцын также добавил, что с учетом того, что в оферте могут принять участие все акционеры, сумма средств на приобретение акций с рынка в рамках оферты может быть значительна. "Поэтому планируем определить параметры следующей программы обратного выкупа и вынести ее на рассмотрение правления только после подведения итогов публичной оферты в августе этого года", - отметил он.

"Лукойл" запустил программу выкупа на открытом рынке акций компании и глобальных депозитарных расписок на сумму до $3 млрд с 3 сентября 2018 года. Завершить программу планируется 30 декабря 2022 года. При этом компания сообщала, что "Лукойл" сможет начать новую программу обратного выкупа акций, если действующая программа завершится ранее намеченного срока.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов говорил, что после погашения казначейских акций его пакет составит около 30%, а доля участия вице-президента Леонида Федуна в капитале компании достигнет 10%.