Замгендиректора РЖД вновь возглавил совет директоров "Трансконтейнера"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Председателем совета директоров "Трансконтейнера" переизбран заместитель генерального директора "Российских железных дорог" (РЖД) Андрей Старков. Это следует из материалов компании.
Заместителем председателя совета директоров остался управляющий директор Invest AG Сергей Лудин.
В совете директоров "Трансконтейнера" также входят Давид Давидович (заместитель генерального директора ООО "Миллхаус"), Леа Верни (председатель совета директоров Zoltav Resources), Максим Гавриленко (вице-президент ООО "Си Аа Эс Инвестмент Эдвайзерс"), Евгений Зальцман (управляющий партнер Inventure Partners), советник генерального директора РЖД Алексей Тайчер, ранее возглавлявший "дочку" монополии - Федеральную грузовую компанию (ФГК), начальник центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом РЖД Алексей Бельский, начальник департамента безопасности РЖД Виктор Шендрик и начальник департамента экономики РЖД Владимир Гапонько и заместитель начальника центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Александр Хатьянов.
О компании
"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ЕРА ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежит ОТЛК ЕРА. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% сторонний инвестор.