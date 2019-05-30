Замгендиректора РЖД вновь возглавил совет директоров "Трансконтейнера"

Санкции США против Huawei

Болтон: Вашингтон продолжает обсуждать с Лондоном вопрос о сотрудничестве с Huawei по 5G

Помощник президента США по национальной безопасности при этом считает, что все начинают осознавать угрозы, особенно в области телекоммуникационных систем 5G

Читать полностью