В ЦБ заявили, что большинство вложений НПФ в облигации приходится на нефтегазовые компании

МОСКВА, 30 мая./ТАСС/. ЦБ констатирует в портфелях пенсионных средств НПФ высокий уровень концентрации активов по отраслям, при этом из портфеля облигаций основная часть приходится на нефтегазовые компании. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности за четвертый квартал 2018 - первый квартал 2019 года, подготовленном ЦБ РФ.

"Анализ облигаций реального сектора в портфелях пенсионных средств показал, что важнейшей для НПФ является нефтегазовая отрасль (44,6% от стоимости портфелей облигаций). При этом доля НПФ в объеме эмиссий нефтегазовой отрасли составляет 4,4%", - говорится в обзоре.

На втором месте находятся вложения в транспорт (21,5% от стоимости портфеля облигаций НПФ и 15,3% от объема эмиссий компаний транспортной отрасли). Наиболее значимы вложения НПФ для отрасли ЖКХ, которая выпускает концессионные облигации (фонды выкупают 91,1% от объема эмиссий). Вместе с тем эти бумаги составляют всего 1,2% портфеля НПФ.

Вложения в корпоративные облигации занимают большую часть портфелей НПФ: 45% от стоимости пенсионных накоплений и 38% от стоимости пенсионных резервов на конец 2018 года, пишет ЦБ. Доля госбумаг в портфеле пенсионных средств составила на конец года 36%, при этом на долю НПФ приходятся 9,1% от стоимости эмиссий государственных ценных бумаг, говорится в материалах ЦБ.