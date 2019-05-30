Комбинированный коэффициент убыточности ОСАГО в 2018 году снизился до 87,9%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Комбинированный коэффициент убыточности ОСАГО (ККУ, отражает эффективность бизнеса страховщика, ниже 100% - прибыль) в 2018 году сократился на 18,8 процентного пункта (п.п.) - до 87,9%, говорится в обзоре финансовой стабильности за четвертый квартал 2018 года - первый квартал 2019 года, подготовленном ЦБ РФ.

Страховщики рассчитывают получить положительный финансовый результат (сборы минус выплаты и расходы) около 2,5 млрд рублей по договорам ОСАГО 2018 года против убытков в 2016-2017 годах - в 12,3 млрд рублей и 15,7 млрд рублей соответственно, сообщали ранее в Российском союзе автостраховщиков.

При этом в первом квартале 2019 года страховщики стали активно пользоваться возможностями расширившегося тарифного коридора, отмечается в материалах ЦБ.

"Страховщики начали активно пользоваться возможностями по управлению тарифным коридором, оперативно изменяя тарифы в зависимости от показателей региона и действий конкурентного окружения", - говорится в обзоре.

Коридор базовых ставок тарифов ОСАГО с 9 января 2019 года расширился с 3432-4118 до 2746-4942 рублей, в результате средние цены начали снижаться. Стоимость полиса в среднем по стране с 1 января по 23 мая снизилась на 5,57%, для физических лиц - на 4,11%. Средняя стоимость полиса ОСАГО в Москве с 1 января по 23 мая 2019 года снизилась на 7,45%, для физлиц - на 6,04%. При этом два крупных страховщика ОСАГО - "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование" - вернулись к прежним базовым ставкам тарифов для физлиц в Москве - 4118 рублей, которые были снижены в начале апреля.