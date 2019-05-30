Доля нерезидентов в российских ОФЗ приблизилась к 30%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Доля нерезидентов в ОФЗ по состоянию на 28 мая достигла 29,4%, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Доля остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев НРД в общем объеме рынка ОФЗ на 28 мая 2019 года составила 29,4%", - сказала она.

По состоянию на начало мая этот показатель составлял 27,8%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, приблизилась к 2,5 трлн рублей при общем объеме рынка более 8 трлн рублей.

На фоне введения США новых антироссийских санкций доля нерезидентов в российских ОФЗ опустилась в конце 2018 года до минимума в 24,4%. С начала 2019 года доля нерезидентов стала восстанавливаться на фоне продолжающегося роста объема рынка ОФЗ.