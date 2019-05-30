Microsoft построит в Швеции дата-центры с нулевым потреблением углеродной энергии

ТАСС, 30 мая. Microsoft планирует построить дата-центры в Швеции, которые будут функционировать на основе безуглеродной энергии из альтернативных источников. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Поставщиком энергии станет шведский энергетический концерн Vattenfall, который обеспечивает центры обработки данных Microsoft в Нидерландах ветровой энергией с 2017 года.

Данное решение - часть стратегии Microsoft по переходу на возобновляемую энергию в глобальной инфраструктуре и минимизации выбросов углекислого газа. Предполагается, что уже к концу этого года 60% энергии компания будет получать из альтернативных источников, а к 2023 году данный показатель достигнет отметки в 70%.