Операторам курортного сбора на Алтае сократили сроки подачи уведомлений о неплательщиках

БАРНАУЛ, 30 мая. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания на сессии в пятницу приняли решение сократить срок подачи уведомлений о неплательщиках курортного сбора. Теперь санаторно-курортные организации должны будут предоставлять информацию о таких гражданах в срок до пяти дней вместо 30, сообщил на сессии начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Как сообщалось, операторы сбора, введенного в экспериментальном режиме в городе-курорте Белокуриха с 1 мая 2018 года - 32 организации. В список не вошли два детских санатория, так как с детей курортный сбор не взимается. В первый год эксперимента размер курортного сбора составил 30 рублей с одного отдыхающего в сутки, с 2019 года и до окончания эксперимента сумма составляет 50 рублей. Средства сбора предусматриваются на улучшение курортной инфраструктуры.

"Законопроектом предполагается сократить срок уведомления операторами курортного сбора уполномоченного органа края о нарушении плательщиками сбора требований закона с 30 до пяти календарных дней, что позволит более эффективно применять процедуру привлечения неплательщиков к административной ответственности", - сказал Дешевых.

Депутаты приняли закон большинством голосов. По словам депутата Владимира Устинова, за прошлый год сбор составил 18 млн рублей. Он отметил, что ряд субъектов в РФ, где также введен курортный сбор, имеют срок подачи уведомлений о неплательщиках в шесть-семь дней, и в крае принято решение сократить его до пяти, чтобы оперативнее отрабатывать ситуацию с неплательщиками. Однако многие депутаты высказали опасения, что в перспективе это решение скажется негативно на привлекательности алтайского курорта - по словам депутата Владислава Вакаева, наблюдается рост количества граждан, которые отказываются платить - в прошлом году их было 78, уже за первый месяц этого года - 114. Депутат отметил, что в перспективе прогнозируется рост количества неплательщиков и количества людей, привлеченных к ответственности.

"Мы понимаем, что это связано с увеличением с 1 января самого курортного сбора до 50 рублей. Такая психологическая грань: 21 день путевка, а заплатить нужно более тысячи рублей человеку - мы получим геометрическую прогрессию негативного эффекта. Сами белокурихинцы - депутаты, предлагают сократить сбор до 30 рублей. Мы знаем, что Крым отказался от введения курортного сбора, мы помним, что любые запреты и ограничения не способствуют развитию бизнеса и вообще экономики в регионе", - пояснил Вакаев.

По словам депутата Владимира Семенова, есть вопросы и по сумме курортного сбора, и по категориям плательщиков. Он отметил, что поскольку пока курортный сбор работает в регионе в качестве эксперимента, предстоит в перспективе подвести итоги, определить - удачный или неудачный это был эксперимент и будет ли регион его продолжать.