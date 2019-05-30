Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,50-0,65%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,50% - до 2654,30 пункта, индекс РТС увеличился на 0,65%, до 1284,22 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:47 мск увеличился на 0,22%, до 65,115 рубля, курс евро вырос на 0,27%, до 72,515 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,12% - до $67,48 за баррель.

Руководитель инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Иван Нечаев считает, что на ближайшей торговой сессии индекс Мосбиржи сохранит потенциал роста в районе 2670 пунктов, после чего консолидируется на уровне 2585-2650.

По оценкам "БКС Премьер", в пятницу индекс Мосбиржи ожидается в районе 2620-2650 пунктов. В компании также добавили, что цена за доллар будет находиться на уровне 65-65,30 рубля.