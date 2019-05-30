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Росстат запустит новый интернет-портал 24 июня

Ранее сообщалось, что им можно будет пользоваться в мае, но в итоге портал дорабатывается в связи с поступающими замечаниями

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Новый интернет-портал Росстата будет запущен 24 июня, сообщил глава ведомства Павел Малков в ходе выступления на семинаре в Высшей школе экономики.

"Сейчас портал проходит тестирование в закрытой форме, мы его дорабатываем в связи с поступающими замечаниями. Мы откроем его для всех на презентации 24 июня", - отметил он.

Ранее сообщалось, что обновленный портал будет доступен для широкого круга пользователей уже в середине мая. Пилотная закрытая версия была запущена 1 мая для ограниченного числа ключевых пользователей, пояснял заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко. Предполагается, что новый интернет-ресурс станет более адаптированным для различных категорий пользователей.

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