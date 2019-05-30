ЦБ назвал основные риски для финансовой стабильности России

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ назвал основные риски для финансовой стабильности России, в числе которых - замедление мирового роста, высокая долговая нагрузка граждан на фоне падения доходов и высокие темпы роста розничного кредитования. Такие выводы содержатся в обзоре финансовой стабильности, подготовленном регулятором.

Внешние факторы

ЦБ отмечает, что устойчивость экономики России к внешним вызовам в последние годы повысилась благодаря улучшению фундаментальных макропоказателей (снижение инфляции, переход к профициту бюджета, увеличение положительного сальдо текущего счета платежного баланса, уменьшение внешнего долга, увеличение международных резервов).

"Вместе с тем по-прежнему присутствуют геополитические риски, связанные с возможным ужесточением санкций", - говорится в обзоре.

В первом квартале 2019 года, по оценкам регулятора, выросла неопределенность относительно перспектив роста мировой экономики, в частности, МВФ и национальные регуляторы значительно пересмотрели прогнозы по росту ведущих экономик мира в сторону ухудшения.

"На настроения рынка негативно повлияло сохранение внешнеторговых противоречий между США и Китаем, а также неопределенность относительно Brexit", - отмечается в материалах ЦБ.

Все это может привести к дальнейшему накоплению уязвимостей в глобальной финансовой системе, в том числе к еще большему увеличению долговой нагрузки и формированию пузырей на рынках, полагает регулятор.

Уязвимости финансовой системы

Риском для российской финансовой системы также могут быть внутренние проблемы российской экономики. Так, в первом квартале 2019 года продолжилось сокращение реальных располагаемых доходов населения (на 2,3% в годовом выражении), при этом долговая нагрузка населения быстро растет.

Стагнация доходов в свою очередь может оказать негативное влияние на качество потребительских кредитов и привести к росту неплатежей по ним.

Уязвимость банковского сектора РФ связана с сохранением высокой чувствительности к риску ликвидности и процентному риску на фоне значительной доли привлечений на короткий срок.

Также ЦБ отмечает растущую концентрацию кредитного портфеля банков на отдельных крупнейших заемщиках с высокой долговой нагрузкой, риски валютизации банковского сектора и зависимости от внешнего финансирования.