Запасы нефти в США за неделю практически не изменились

ТАСС, 30 мая. Коммерческие запасы нефти в США по состоянию на 24 мая составили 476,49 млн баррелей, что на 282 тыс. баррелей меньше, чем неделей ранее, сообщило Министерство энергетики США.

При этом аналитики ожидали гораздо более существенного снижения запасов - на 1,36 млн баррелей.

На фоне выхода данных по запасам котировки фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне опустились до $66,3 за баррель по состоянию на 19:45 мск, что на 2,4% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.