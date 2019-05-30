"Яндекс.Такси" в августе планирует согласовать внедрение функции заказа вертолета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" рассчитывает в августе подписать соглашение с холдингом "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") и правительством Москвы о внедрении вертолетных перевозок в приложение агрегатора. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор по развитию бизнеса "Яндекс.Такси" в регионах России Иван Запольский в кулуарах IX Международного форума "Безопасность на транспорте" в Санкт-Петербурге.

"По предварительным данным, рассчитываем подписать [соглашение со всеми сторонами сделки] в августе", - подтвердил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на письмо "Яндекс.Такси" партнерам сообщал, что в скором времени компания может запустить новый сервис для грузоперевозок, который будет включать возможность заказа легкового автомобиля с грузовым отсеком с грузоподъемностью до 1 тонны или грузового фургона с грузоподъемностью до 3,5 тонны.