Николай Галушин покинет пост главы Национального перестраховщика

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК, "дочка" ЦБ) с 1 июля покидает ее президент Николай Галушин, возглавлявший компанию с момента основания в 2016 году. Об этом сообщает компания.

"Президент - председатель правления АО РНПК Николай Галушин покидает свой пост с 1 июля 2019 года в связи с успешным выполнением задач по запуску и развертыванию деятельности национального перестраховщика, предусмотренных стратегией развития компании", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что он остается членом наблюдательного совета компании. Николай Галушин подтвердил ТАСС свой уход с 1 июля, сказав, что "пришло время двигаться дальше", но не назвав новое место работы.

Новый глава РНПК в сообщении не уточняется. По данным источника ТАСС, знакомого с ситуацией, перестраховщика возглавит зампред правления компании Наталья Карпова. Галушин своего преемника также не назвал.

В работу РНПК внедрены лучшие международные практики, привлечена команда профессионалов высокого уровня, выстроены и полностью автоматизированы все финансово-операционные процессы, отмечается в сообщении. По итогам 2018 года доля перестраховочных премий РНПК составила 10,5% от совокупных премий, переданных страховщиками в перестрахование за 2018 год - таким образом, были достигнуты объемы обязательной цессии в размере 10%, введенной законом с 1 января 2017 года, говорится в сообщении.

"Банк России, как регулятор и единственный акционер РНПК, высоко оценивает профессионализм Николая Владимировича Галушина и удовлетворен деятельностью компании под его руководством. Мы благодарны Николаю Владимировичу и его команде за реализацию задачи государственной важности по созданию национального перестраховщика, и признательны, что он согласился продолжить работать на благо развития отечественного рынка перестрахования в статусе члена наблюдательного совета РНПК", - приводятся в сообщении слова председателя наблюдательного совета компании, первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова.

По данным источника на страховом рынке, в частности, у Галушина есть предложение о работе в "Росгосстрахе".

О нацперестраховщике

РНПК создана в 2016 г. для защиты рисков клиентов, которые из-за санкций стало невозможно перестраховать за рубежом. По закону коммерческие страховщики должны предлагать РНПК 10% от всех рисков, передаваемых в перестрахование, санкционные риски РНПК обязана принять в доле не менее 10%.

Оплаченный капитал компании составляет 21 млрд рублей, объявленный - 71 млрд рублей. На разницу ЦБ РФ предоставил РНПК материнскую гарантию, которой нацперестраховщик может воспользоваться на случай крупных санкционных убытков. Пока финансовой поддержкой компания не пользовалась.