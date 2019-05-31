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Премьеры стран СНГ подписали документы о взаимодействии в таможенной сфере

Главы правительств также решили подготовить проект межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2030 года

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Совет глав правительств СНГ утвердил соглашение о взаимодействии таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также изменения в соглашение о порядке транзита через территории государств-участников.

Были внесены изменения в соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между странами-участниками соглашения о создании зоны свободной торговли. Кроме того, принято решение о правилах таможенного контроля за перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, и внесены изменения в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров.

Утвержден первый заместитель руководителя антитеррористического центра СНГ. Заключено соглашение о сотрудничестве в области музейного дела, а также соглашение о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований.

Премьеры решили подготовить проект межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2030 года.

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