Минск и Москва взяли паузу в переговорах по налоговому маневру

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Белоруссия и Россия сейчас не ведут переговоры по вопросу компенсации Минску потерь от нефтяного налогового маневра в РФ, они могут возобновиться после уточнения вопросов союзного строительства. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра финансов Белоруссии Дмитрий Кийко.

"Пока этот вопрос (по налоговому маневру) поставлен на паузу, мы сейчас работаем над уточнением программы реализации союзного договора. И как только эта программа будет согласована сторонами, то мы ожидаем, что активизируется переговорный процесс и по другим проблемным вопросам", - отметил замглавы белорусского Минфина.

"Что касается потерь от налогового маневра, то они обсчитываются. Мы в рамках бюджетного процесса будем их учитывать при планировании доходов", - сказал Кийко. Соответственно, продолжил он, если с Россией удастся продвинуться, и будут какие-то решения о возможной компенсации, то это тоже будет учитываться при планировании доходов", - заявил заместитель министра.

Говоря о возможных потерях от налогового маневра, Кийко напомнил, что в прошлом году речь шла о "порядка 600 млн рублей или $300 млн". "Все зависит от того, какая цена нефти берется для расчетов. Если мы говорим о базовых параметрах, в пределах $60 за баррель, то это [$]300 млн. Соответственно, они каждый год будут добавляться, если цена нефти будет меняться, соответственно, потери могут быть больше или меньше", - пояснил замминистра финансов Белоруссии.

К 2024 году в России должен завершиться налоговый маневр в нефтяной отрасли, в рамках которого будет обнулена экспортная пошлина на нефть при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Рост НДПИ и снижение экспортных пошлин на нефть могут привести к росту ее внутренней цены, в результате чего возрастет себестоимость производства нефтепродуктов. В Минске оценивают свои потери от налогового маневра в РФ в $10-11 млрд до 2024 года.