Первый в РФ региональный Центр инновационного развития РЖД откроют в Петербурге в июне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Первый в России региональный Центр инновационного развития ОАО "РЖД" планируется открыть в июне в Санкт-Петербурге.

На его базе специалисты будут разрабатывать и оперативно внедрять в работу РЖД передовые инженерные и цифровые технологии для повышения эффективности перевозочного процесса, сообщил ТАСС в пятницу заместитель начальника отдела по работе со стартап-проектами Центра инновационного развития Владимир Шевлягин в кулуарах IX Международного форума "Безопасность на транспорте" в Санкт-Петербурге.

"В июне 2019 года запланировано открытие первого в России регионального Центра инновационного развития ОАО "РЖД" в Санкт-Петербурге на базе Октябрьской железной дороги. Проект станет площадкой для разработки инженерных и цифровых решений, направленных на повышение производительности и оптимизацию издержек компании", - сказал Шевлягин, не уточнив объем инвестиций в строительство центра.

В рамках развития регионального Центра планируется подписание соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой.

Центр инновационного развития ОАО "РЖД" создан для формирования инновационной системы в инфраструктуре "Российских железных дорог", его филиалах и в других структурных подразделениях, а также внедрения современных технических средств и технологий на железнодорожном транспорте на основе отобранных проектов.