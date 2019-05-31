Суд объявил перерыв по иску Промсвязьбанка к Ананьевым на 282,2 млрд рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 7 июня в предварительном заседании по иску Промсвязьбанка о взыскании убытков с экс-руководителей санированного банка, в том числе его бывших совладельцев Дмитрия и Алексея Ананьевых, на 282,2 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд берет перерыв в данном судебном заседании до 12 часов ровно 7 июня", - сказал судья.

Суд также отклонил ходатайство бывшего совладельца банка Дмитрия Ананьева о приостановлении производства по делу.

Накануне суд принял решение об аресте имущества экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевым - и бывших топ-менеджеров кредитной организации на сумму в пределах 282,2 млрд рублей. О таком обеспечении по иску ходатайствовал Промсвязьбанк.

Всего в перечне арестованного имущества - более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащих Ананьевым, восемь автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar, а также здание и коллекция музея ИРРИ (Института русского реалистического искусства) и доли в компаниях.

Ранее суд также привлек "Ингосстрах" к участию в деле в качестве третьего лица. Компания страховала ответственность директоров и должностных лиц Промсвязьбанка на сумму $100 млн, говорил в суде представитель Дмитрия Ананьева. Кроме того, в качестве третьих лиц в деле участвуют ЦБ и АСВ.

На заседании 31 мая представители ответчиков - бывших топ-менеджеров Александра Афанасьева, Евгения Козеренко, Сергея Муравьева, Дмитрия Иванова ходатайствовали о прекращении производства по делу в отношении них. Физлица действовали как сотрудники компании, выполняя свои трудовые обязанности, сказала представитель Иванова. Представитель Промсвязьбанка возражал против удовлетворения ходатайства, утверждая, что лицо, действующее на основании доверенности, является контролирующим. Судья в удовлетворении ходатайств отказал.

Суть иска

Промсвязьбанк пытается взыскать с экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц ущерб, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок. Кроме братьев Ананьевых, иск предъявлен еще 15 ответчикам: бывшим зампредседателя правления банка Андрею Журпанову, руководителю блока финансовых рынков Димитрию Иванову, главе департамента проектного финансирования Александру Афанасьеву и другим, а также компании Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B.V.

Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.