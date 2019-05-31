Региональные центры инновационного развития РЖД откроют в 16 регионах РФ к 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. РЖД намерены завершить создание системы поддержки стартап-проектов, состоящей из 16 региональных центров инновационного развития, к 2021 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника отдела по работе со стартап-проектами Центра инновационного развития Владимир Шевлягин.

"К 2021 году в каждом из 16 филиалов РЖД планируется открыть региональный центр инновационного развития ОАО "РЖД". В этом году намерены запустить в пяти филиалах, в частности в Санкт-Петербурге, в следующем году откроются оставшиеся 11. Потребность наличия центров во всех филиалах обусловлена спецификой регионов страны, к примеру, в Петербурге богатая научная база, в Новосибирске - инженерная", - сказал Шевлягин.

Открыть региональный центр в Санкт-Петербурге планируется в июне.

Центр инновационного развития РЖД создан для формирования инновационной системы в инфраструктуре Российских железных дорог, филиалах и других структурных подразделениях, а также для внедрения современных технических средств и технологий на железнодорожном транспорте на основе отобранных проектов.