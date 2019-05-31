Пассажиры бизнес-класса "Аэрофлота" попробуют блюда от французского шеф-повара

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пассажиры бизнес-класса на рейсах "Аэрофлота" предстоящим летом смогут попробовать блюда, приготовленные известным французским шеф-поваром Камелем Бенмамаром. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"С 1 июня по 31 августа компания обновляет бортовое меню для пассажиров бизнес-класса, им предложат изысканные блюда по рецептам Камеля Бенмамара - французского бренд-шефа, работавшего в ресторанах, отмеченных звездами гида Мишлен, во Франции и Великобритании", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее Бенмамар разрабатывал для "Аэрофлота" десерты, подававшиеся в бизнес-классе, а в летнее меню этого года вошли также созданные им закуски и основные блюда. Среди таковых в пресс-службе назвали гребешки с огурцом и зеленью под японским соусом, креветки с миксом из свежих овощей, стейк из говядины с пастой, сибас с картофелем и овощами с соусом на травах и ряд других блюд.

Новое меню, продолжил собеседник агентства, было доработано в соответствии с пожеланиями и комментариями пассажиров. "В частности, в рацион добавилось больше овощей, а сами блюда стали более лаконичными, но, как и прежде, выбор и сочетание продуктов соответствуют концепции полезного и здорового питания", - пояснили в пресс-службе. Еще одной особенностью летнего меню здесь назвали возможность выбора горячего не только при первой подаче еды, но и при второй, что актуально для пассажиров дальних рейсов. "С 1 июня эта возможность предлагается при вылете из Москвы и постепенно будет вводиться на рейсах из других аэропортов", - отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что новое меню для бизнес-класса утверждается компанией четыре раза в год - по числу сезонов, а для экономического класса - дважды в год. В данном процессе принимают участие ведущие шеф-повара как из России, так и из-за рубежа. Кроме того, рацион включает в себя также 17 видов специального питания, которое каждый пассажир может заказать для себя заранее.

В авиакомпании считают свое бортовое меню "традиционным конкурентным преимуществом", напоминая, что оно имеет и международное признание. В частности, в прошлом году "Аэрофлот" был удостоен своего рода "авиационного Оскара" - премии Skytrax World Airline Awards в номинации "Лучшее бортовое питание в классе премиум-эконом".