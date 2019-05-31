Козак 3-4 июня посетит Молдавию

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 3-4 июня совершит рабочую поездку в Молдавию в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений, сообщил журналистам представитель Козака Илья Джус.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что пригласил Козака в Кишинев для обсуждения всего спектра молдавско-российских отношений.

"3-4 июня Козак совершит рабочую поездку в Республику Молдова в качестве специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией", - сказал Джус.