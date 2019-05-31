Досудебное обжалование выплат по ОСАГО и каско у финомбудсмена стало обязательным

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Досудебный порядок споров со страховой компанией по выплатам по ОСАГО, каско и добровольному страхованию автогражданской ответственности меняется с 1 июня - теперь до подачи иска в суд гражданин обязан обратиться к финансовому уполномоченному. Соответствующие нормы закона вступают в силу с 1 июня.

Институт финомбудсмена появился в России в 2018 году, его основная роль - досудебное урегулирование споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями - но только в случаях, когда организация задолжала гражданину, а не наоборот.

Финомбудсмен разбирает только имущественные споры гражданина с финансовой организацией на сумму до 500 тыс. рублей (по ОСАГО сумма требований не ограничена). Обращение к финомбудсмену будет для клиента страховой компании бесплатным, обратиться можно будет по выплатам давностью до трех лет, если по спору ранее не было судебного решения.

Уполномоченный обязан рассмотреть жалобу в срок до 15 рабочих дней, может приостановить ее рассмотрение максимум на 10 дней, если необходимо провести экспертизу. Решение уполномоченного обязательно для исполнения, но может быть обжаловано в суде - как самим гражданином, так и страховой компанией. До обращения к уполномоченному нужно обратиться с претензией в страховую компанию.

Автостраховщики обязаны с 1 июня 2019 года организовать взаимодействие со службой финомбудсмена, они будут платить службе за рассмотрение каждой жалобы. Если омбудсмен выносит решение по жалобе в пользу клиента, тариф для страховщика установлен в размере 45 тыс. рублей, если в пользу компании - 0 рублей. Если компания в ходе рассмотрения жалобы добровольно исполняет требования клиента, тариф для нее в зависимости от этапа рассмотрения составляет от 7500 рублей до 30 тыс. рублей.

На все остальные виды страхования, кроме ОМС, обязательный досудебный порядок распространится с 28 ноября 2019 года. С 1 января 2020 года финомбудсмен получит возможность разбирать претензии к микрофинансовым организациям, с января 2021 года - с банками, ломбардами, НПФ и кредитно-потребительскими кооперативами. Также организации смогут присоединяться к службе финансового омбудсмена добровольно.

Финансировать деятельность финомбудсмена на первом этапе будет ЦБ, затем служба будет существовать за счет взносов финорганизаций.