Переговоры Мексики и США по вопросу пошлин начнутся 5 июня в Вашингтоне

МЕХИКО, 1 июня. /ТАСС/. Представители Мексики и США начнут обсуждать ситуацию вокруг введения пошлин на товары из латиноамериканской страны в среду, 5 июня. Об этом сообщил в пятницу в своем T глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард, который ранее в тот же день отправился в Вашингтон на переговоры.

"Информирую вас о том, что встреча высокого уровня, нацеленная на разрешение противоречий между США и нашей страной, пройдет в [следующую] среду в Вашингтоне, - написал Эбрард. - Делегацию США возглавляет [госсекретарь] Майкл Помпео, мексиканскую - ваш покорный слуга". Министр добавил, что "существует готовность к диалогу". "Мы будем тверды и будем защищать достоинство Мексики", - отметил Эбрард.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. В пятницу он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард в тот же день заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост употребления наркотиков в США.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.