Лондон в ближайшее время решит, привлекать ли Huawei к созданию сети 5G

СИНГАПУР, 1 июня. /ТАСС/. Лондон в ближайшее время примет решение насчет участия китайской корпорации Huawei в создании мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом заявила в субботу министр обороны Великобритании Пенни Мордонт, выступая на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

"Совсем скоро будет принято решение", - сказала глава ведомства, отвечая на соответствующий вопрос. Вместе с тем Мордонт заверила, что "решение не будет противоречить основам национальной безопасности, а также не будет противостоять отношениям с ключевыми партнерами".

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что премьер-министр Тереза Мэй одобрила участие Huawei в создании неключевых технологий британской сети 5G, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности. После этого госсекретарь Майкл Помпео предупредил, что сотрудничество Великобритании с Huawei может стать для Вашингтона препятствием в обмене разведывательной информацией с Лондоном.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз. В связи с этим Минторг с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам страны использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE. Huawei назвала решение властей США посягательством на ее законные права, добавив, что из-за него США "будут отставать в развертывании сети 5G".