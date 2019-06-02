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Бахрейн разрешил фирмам с иностранным капиталом добывать нефть на своей территории

Компаниям с иностранным капиталом разрешено полностью владеть производством по добыче нефти и природного газа на территории королевства

ТАСС, 2 июня. Королевство Бахрейн разрешило компаниям с иностранным капиталом вести непосредственную разработку нефтяных и газовых месторождений на своей территории. Об этом говорится в указе премьер-министра королевства шейха Халифы бен Сальмана Аль Халифы, который цитирует бахрейнское агентство новостей.

Согласно указу главы кабинета министров, "компаниям с иностранным капиталом разрешено полностью владеть (иметь 100-процентное владение) производством по добыче нефти и природного газа на территории королевства".

Отмечается, что для начала деятельности таких фирм в Бахрейне, "иностранной материнской компании необходимо иметь подписанный (или находящийся на завершающей стадии подписания) договор с правительством королевства о разработке и производстве нефти и/или природного газа в стране".

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