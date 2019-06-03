"Ведомости": Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Китайская Huawei приобрела патенты и команду разработчиков технологий распознавания лиц компании "Вокорд". Об этом в понедельник сообщили "Ведомости" .

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Согласно информации с ЕГРЮЛ, российская дочерняя компания Huawei - ООО "Техкомпания Хуавэй" - и гонконгская Huawei Digital Technologies Co Ltd стали владельцами "Игл софтлаб", которой и продал права на оборудование и патенты компании "Вокорд" и куда переходят ее разработчики, уточняет издание. Факт приобретения "Игл софтлаба" ТАСС подтвердил представитель Huawei, не раскрыв деталей сделки.

Как отмечают "Ведомости", "Игл софтлаб" создана в 2018 году Любовью Кайдешвили и Владимиром Кузьмичевым - однофамильцами сооснователя "Вокорда" Алексея Кадейшвили и совладельца Вячеслава Кузьмичева. Из 14 миноритариев "Игл софтлаба" минимум шестеро работают в "Вокорде", 17 мая они продали свои доли Huawei, поясняет издание.

По информации "Ведомостей", "Вокорд" был оценен Huawei в $40-50 млн, причем лидеры на российском рынке технологии распознавания лиц оценивают себя в $50-100 млн.

Компания Вокорд, российский разработчик и производитель профессиональных систем видеонаблюдения и биометрической идентификации на основе технологий искусственного интеллекта, основана в 1999 году. Вокорд - резидент фонда "Сколково", портфельная компания фондов "С-Групп Венчурс" и "Лидер-инновации", созданных с участием капитала РВК, участник профессиональной ассоциации ONVIF и Русского биометрического общества. Вокорд создает системы распознавания лиц, интеллектуального видеонаблюдения, фото- и видеофиксации нарушений ПДД и аналитики транспортных потоков, и аудиорегистрации.

Системы Vocord внедрены более чем в 2000 проектах коммерческих и государственных организаций и более чем в 70 проектах класса "Безопасный город" в России и за рубежом.