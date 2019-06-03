Песков заявил, что влияние санкций США ощущается в отношениях России и Китая

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Экономические отношения Москвы и Пекина в определенном смысле подвержены санкционному влиянию Вашингтона. Такое мнение в интервью программе SophieCo на телеканале RT высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом мире все взаимосвязано. Ни одна из стран не свободна в своих движениях и решениях. Любому государству приходится балансировать и корректировать свою деятельность в экономической области, потому что все мы зависим друг от друга. В этом плане - да, конечно, в наших двусторонних отношениях ощущается влияние американских санкций", - заявил он.

Но в то же время, по его словам, и России, и Китаю хватает суверенитета, "чтобы принимать такие меры, которые мы считаем для себя чрезвычайно важными". Он подчеркнул, что двусторонние экономические отношения России и Китая являются очень значимым аспектом мировой экономики. И все же предпринимательское сообщество как Китая, так и любой другой страны очень осторожно. "Каждому из них приходится учитывать все факторы, все элементы, которые могут отразиться на нем в будущем. Некоторые китайские бизнесмены действуют с большей опаской, другие - более решительно, - заметил Песков. - Кто-то ждет, а кто-то строит в России предприятия, автозаводы. Один из таких заводов будет открыт во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию".

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит РФ с визитом 5-7 июня и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.