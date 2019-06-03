Песков: место на рынке РФ занимают те инвесторы, которые не боятся антироссийских санкций

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Не все иностранные инвесторы руководствуются антироссийскими санкциями, некоторые пользуются этой возможностью, чтобы занять освободившееся место на рынке РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

Он отметил, что санкции оказывают определенное влияние на различных зарубежных инвесторов, которые потенциально могли бы вкладываться в Россию, в том числе на бизнесменов, которые потенциально могли бы открывать в стране свои предприятия. Песков признал, что "некоторые из них склонны проявлять в этом больше осторожности, и в их случае можно говорить о негативном влиянии санкций".

"Но нельзя утверждать, что все непременно будут руководствоваться существующими санкциями. Некоторые, напротив, попытаются, пользуясь чужой нерешительностью, получить выгодную позицию на открывающихся здесь рынках", - указал представитель Кремля.

В частности, говоря о сложностях, возникающих с реализацией проекта газопровода "Северный поток - 2", Песков отметил, что ряд европейских стран сопротивляются давлению Вашингтона, выступающего против этого проекта. При этом отвечая на вопрос, уверен ли он, что газопровод будет в конечном итоге запущен, несмотря на санкционное давление, Песков подчеркнул, что "это огромный международный проект", который реализуется в интересах как поставщиков природного газа, так и его получателей.

"Речь идет о проекте, который внесет очень большой вклад в укрепление энергобезопасности Европы. Он является крупным и очень серьезным конкурентом для американских производителей и поставщиков газа", - заявил пресс-секретарь президента, отметив, что именно этот аспект является причиной активного сопротивления проекту со стороны Вашингтона.

Песков посетовал на то, что США "вместо честной конкуренции предпочитают действовать как во времена Дикого Запада". "Просто показывают оружие и говорят: Нет, нет, европейцы, газ вы будете покупать у нас, и нам неважно, что он обойдется минимум на 30% дороже российского. Вот как обстоят дела", - добавил представитель Кремля.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50%.