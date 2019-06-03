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Роскомнадзор внес владельца Tinder в реестр организаторов распространения информации

Теперь компания должна в течение полугода хранить переписку пользователей и предоставлять эти данные по запросу правоохранительных органов
Описание
© REUTERS/Monica Almeida

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор внес владельца мобильного приложения знакомств Tinder - компанию Match Group, LLC в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ведомства.

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"Роскомнадзор в пятницу, 31 мая, внес в реестр организаторов распространения информации компанию Match Group, LLC - владельца мобильного приложения Tinder, - отметили в пресс-службе. - Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения".

Реестр организаторов информации формируется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и органами государственной безопасности в соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

По закону, организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий. Кроме того, до шести месяцев должны храниться сами сообщения интернет-пользователей. ОРИ также обязан предоставить эти сведения по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности.

Tinder создан в 2012 году и является одним из самых популярных в мире мобильных приложений для знакомств.

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